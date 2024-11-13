Россия обменяла девять поварих нацбата «Азов»*

Россия обменяла девять женщин, служивших в составе нацбатальона «Азов»* на Украине.

Об этом сообщила адвокат Татьяна Степкина после оглашения информации в закрытом режиме.

— Да, всех женщин обменяли, — уточнила она.

Уточняется, что их дело, вместе с еще 15 подсудимыми, рассматривают в Южном окружном военном суде. Сейчас на скамье подсудимых по этому делу остается еще 12 человек.

Адвокат сообщила, что попавшие под программу обмена женщины работали поварами в тылу в пункте обеспечения на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Часть кухарок удалось задержать в марте 2022 года при попытке пересечения блокпоста на юго-западной окраине Мариуполя силами солдат Донецкой народной республики (ДНР). Остальных нашли месяцем позже, сообщает ТАСС.

Обмен телами между Россией и Украиной состоялся 18 октября. Тогда Москва получила 89 тел, а Киев — 501. Погибшие военные участвовали в столкновениях на Авдеевском, Угледарском, Запорожском и других направлениях.

2 августа стало известно о том, что украинская сторона передала России тела 38 военнослужащих, погибших в зоне специальной военной операции. Тела были направлены судебно-медицинским экспертам для установления личностей.

*Нацбатальон «Азов» признан террористической организацией на территории России.