Хуситы атаковали американский авианосец «Авраам Линкольн»

Военный представитель шиитского движения «Ансар Алла» Яхьи Сариа заявил, что хуситы атаковали авианосец США «Авраам Линкольн» в Аравийском море, а также еще два эсминца в водах Красного моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Сариа в социальных сетях.

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По словам Сариа, при атаке хуситы использовали ракеты и беспилотники. Он также заявил, что атакованные суда должны были напасть на Йемен, но эти планы удалось сорвать. При этом обе атаки продолжались восемь часов и были оценены представителем хуситов как «успешные».

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«Ракетные и беспилотные военно-воздушные силы Вооруженных сил Йемена провели с помощью Всевышнего две качественные военные операции. Первая была нацелена на находящийся в Аравийском море американский авианосец ("Авраам Линкольн") с использованием ряда крылатых ракет и беспилотников, в то время как американский противник готовился провести враждебную операцию против нашей страны», — заявил он.

Ранее ВМС Британии сообщили о взрывах у порта Йемена.