В Молдавии нашли третий беспилотник

В районе Криуляны на востоке Молдавии был обнаружен еще один беспилотник. Об этом сообщила полиция страны. Уточняется, что аппарат был найден на окраине города Кошерница. Доступ граждан в район падения временно ограничен, говорится в Telegram-канале полиции. На месте инцидента работают все специальные службы, которые должны провести комплексное обследование дрона.

© полиция Молдавии

В минувшие выходные на территории республики были обнаружены два беспилотника. Глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что они являются российскими. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что опасности для граждан дроны не представляют.

МИД Молдавии ранее сегодня вручил ноту протеста послу России в Кишиневе Олегу Озерову в связи с «незаконным и преднамеренным вмешательством» в выборы. Помимо этого ведомство обвинило Москву в нарушении воздушного пространства в связи с падением на территории Молдавии якобы двух российских беспилотников.