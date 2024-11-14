Мэр Терехов: в Харькове произошли взрывы

На территории Харькова произошли взрывы. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«В Харькове слышны взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:40 по московскому времени.

По информации Терехова, применяются корректируемые авиационные бомбы.

Накануне глава региональной администрации Олег Синегубов сообщил, что в 28 населенных пунктах Харьковской области на востоке Украины объявлена обязательная эвакуация семей с детьми. В 11 других населенных пунктах решено эвакуировать всех жителей.

На днях глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев заявил, что российские военные продолжают выравнивать линию фронта у реки Оскол в Харьковской области. Пресс-служба Минобороны РФ отметила, что подразделения группировки «Запад» взяли под свой контроль Колесниковку на юго-востоке от Харькова.

Кроме того, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские войска поразили военную часть Вооруженных сил Украины в Харькове. По данным представителя сопротивления, в результате удара вечером 11 октября ликвидированы 70 украинских военных и ранены более 100.

Ранее власти Харькова сообщили о повреждении одной из самых загруженных трасс.