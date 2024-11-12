Тайвань тайно поставил ВСУ 15 зенитных комплексов

Тайвань тайно передал Украине 15 зенитных комплексов противовоздушной обороны HAWK с шестью пусковыми установками на каждом из них, это было сделано для поддержки украинской противовоздушной обороны на фоне перевода кадров оттуда в пехоту. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщили в издании Forbes.

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Бывший чиновник Пентагона Тони Ху заявил, что Тайвань передал лишние батареи этих комплексов, что сделало его ключевым игроком в поддержки ВВС Украины.

— Тайвань, возможно, без особой шумихи стал одним из главных спасителей украинских ВВС, — сказал он.

При этом сейчас это составляет около одной трети украинской системы противовоздушной обороны. Комплекс HAWK находится в эксплуатации около 60 лет, но все остается надежным, он легко модернизируется, а также противостоит современным беспилотникам и крылатым ракетам, говорится в материале издания.

23 октября российское посольство в Великобритании заявило, что Лондон прикрывает поставки вооружения для ВСУ по Черному морю. В диппредставительстве отметили, что поставки боевых средств нужны Британии не для защиты зернового коридора, а для продления агонии киевского режима.