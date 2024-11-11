Шольц объяснил нежелание поставлять Украине Taurus

Германия не поставляет Украине свои дальнобойные ракеты Taurus, поскольку они нужны ей для собственной защиты, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире телеканала Das Erste.

При этом он подчеркнул, что Берлин продолжит поддерживать Киев.

"Мы поддерживаем Украину. И все могут рассчитывать, что мы продолжим это делать. Но я решил не поставлять им крылатые ракеты Taurus. Я решил, что это не будет разрешено <...> Моя позиция в том, что нам нужно что-то для собственной защиты, чтобы на нас не напали", — сказал Шольц.

Глава кабмина отметил, что именно поэтому он выступает за совместную с Францией и Великобританией разработку неядерных ракет, которые всем дадут понять, что «нападать на нас неразумно». В то же время, канцлер выступил против ядерного оружия в Германии.

Ранее кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил о готовности провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в случае своего избрания. В интервью изданию Stern он отметил, что намерен выдвинуть российской стороне ультиматум по Украине.

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Мерц добавил, что планирует потребовать от Путина прекратить наносить удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов. В противном случае он пригрозил снять ограничения на использование поставленных вооружений и передать Киеву Taurus.

До этого Мерц назвал Шольца «хромой уткой» на международной арене. По его словам, Берлин ошибся, сделав ставку на избрание кандидата от Демократической партии Камалы Харрис президентом США и теперь Шольц не будет пользоваться уважением у победителя выборов — республиканца Дональда Трампа.