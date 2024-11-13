ВСУ потеряли от действий группировки "Днепр" до 65 бойцов

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате действий группировки войск "Днепр" потеряли за сутки до 65 военных и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Анклав-Н". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 31-й механизированной бригады ВСУ, 124-й, 126-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Пятихатки, Степногорск Запорожской области, Михайловка, Антоновка и Шляховое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, три автомобиля, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - сказали в ведомстве.