В ВСУ раскритиковали базу «Миротворец»

Украинский интернет-ресурс «Миротворец», который собирает базу якобы врагов Украины, существует для шантажа третьих лиц. Работу портала раскритиковал командир разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский, его слова приводит РИА Новости.

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«На меня выходят, спрашивают, как можно порешать на "Миротворце", люди вообще не при делах, а с них требуют деньги, чтобы вытащить с "Миротворца"», — рассказал военный.

Он добавил, что пространство для шантажа возникает из-за непрозрачности критериев для попадания в базу портала. По его словам, люди попадают и исчезают из базы случайным образом.

Ранее в Кремле посмеялись над появившейся на «Миротворце» карточке некоего лейтенанта Родиона Гослова с фотографией актера Райана Гослинга. По утверждению портала, указанное лицо покушалось на суверенитет и территориальную целостность Украины.