США и Великобритания атаковали объекты хуситов в Сане

Соединенные Штаты и Великобритания нанесли серию авиаударов по военным объектам движения хуситов "Ансар Аллах", расположенным в подконтрольной им Сане. Об этом ТАСС сообщил источник в движении.

"Американские и британские силы в субботу вечером нанесли три удара по Сане, атаковав военные базы и склады оружия в нескольких районах города, - сказал собеседник агентства. - Самолеты действовали в йеменском воздушном пространстве".

По словам источника, ударам подверглись районы Эн-Нахдейн, Эс-Сабин и Эль-Хафа. "В городе были слышны сильные взрывы", - добавил он, отказавшись сообщить сведения о последствиях атаки, в том числе возможных жертвах и пострадавших.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции Prosperity Guardian ("Страж процветания") по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. Впоследствии вооруженные силы Великобритании и США стали регулярно наносить удары по военным объектам мятежников в различных провинциях Йемена.