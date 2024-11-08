"Хезболла" атаковала израильскую авиабазу

Отряды шиитской милиции "Хезболла" нанесли удары высокоточными ракетами по базе израильских ВВС Тель-Ноф, которая находится в 27 км от Тель-Авива. Об этом говорится в коммюнике формирования, размещенном в его Telegram-канале.

"Силы исламского сопротивления атаковали базу неприятельской авиации в Тель-Нофе в ответ на агрессивные нападения на ливанские населенные пункты и в поддержку стойкости палестинцев в секторе Газа", - говорится в тексте.

Авиабаза Тель-Ноф, расположенная между городами Реховот и Гедера, подвергалась ударам беспилотников "Хезболлах" 26 октября.

Как сообщается в коммюнике, другим военным объектом, по которому был нанесен во второй половине дня ракетный удар, стал тренировочный лагерь бригады воздушно-десантных сил в кибуце Кармиэль. Он расположен в 22 км от порта Акко в Западной Галилее.

В Верхней Галилее шиитские отряды вели огонь из реактивных установок по еврейским поселениям Довив, Манара, Маргалиот, Мисгав-Ам и городу Кирьят-Шмона, в окрестностях которых сосредоточены израильские войска, участвующие в наземной операции на ливанской территории.

Ожесточенные перестрелки с противником велись в районе населенных пунктов Айтарун, Бинт-Джбейль, Эль-Эдейса и Ярун на юге Ливана. В Кфар-Киле возле погранперехода "Бавабат-Фатима" шиитские бойцы подбили израильский бронетранспортер, в результате, как утверждается, среди солдат противника есть потери.