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Украина нанесла удар по российскому городу

Женщина пострадала при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

Украина нанесла удар по российскому городу
© РИА Новости

По словам чиновника, ВСУ нанесли удар по городу с помощью беспилотного летательного аппарата.

«Пострадавшую с минно-взрывной травмой, ушибленной раной головы, осколочными ранениями ноги бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», — сообщил Гладков.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности Белгородской области, однако для этого требуется время.

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