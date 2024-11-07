В Киеве и области прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинский телеканал «Общественное».

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«В Киеве слышны звуки взрывов», — указано в сообщении. Позже телеканал ТСН городе Ирпень Киевской области.

«Ирпень Киевской области - взрывы», — говорится в Telegram-канале ТСН. На данный момент в столице Украины и в Киевской области продолжают звучать сирены воздушной тревоги.

Ранее в городе Сумы на северо-востоке Украины прогремели взрывы. «В Сумах слышны взрывы. Еще взрывы слышны в Сумах», — написало издание, ссылаясь на своих корреспондентов.