Путин назвал лучший танк в мире

Президент России Владимир Путин назвал российский основной танк Т-90М «Прорыв» лучшей машиной своего класса в мире. Его слова приводит Telegram-канал «Пул №3».

«Т-90 "Прорыв" — лучший танк в мире. 100 процентов! Вот сейчас можно сказать, что Т-90 "Прорыв" — лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит, все! Там никому нечего делать», — сказал президент.

Т-90М — это модификация Т-90А, разработанная специалистами Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения. Главным отличием Т-90М от прошлых модификаций стал башенный модуль новой конструкции с многослойным бронированием. Танк оснащен пушкой 2А82-1М и цифровым комплексом управления огнем «Калина». Подвижность танка обеспечивает двигатель мощностью 1130 лошадиных сил, а защищенность — динамическая защита «Реликт».

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В октябре командир танкового взвода Вооруженных сил России с позывным Чиж рассказал, что Т-90М может выдержать попадание противотанковой управляемой ракеты.

В сентябре ирландский журналист Чей Боуз назвал Т-90М, которые активно применяют в зоне проведения спецоперации, самыми закаленными в боях танками.