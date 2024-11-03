Бомбардировщики США прибыли на Ближний Восток

Американские стратегические бомбардировщики B-52 прибыли в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США, в которую входят Ближний Восток, Центральная Азия и Восточная Африка, пишет ТАСС.

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«Cтратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress в составе пятого крыла, дислоцированного на базе ВВС Майнот (штат Северная Дакота), прибыли в зону ответственности CENTCOM», — отмечается в сообщении.

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Ранее Соединенные Штаты отправили на Ближний Восток военную технику, включая эсминец, бомбардировщики и истребители. В Пентагоне уточнили, что они начнут прибывать в регион в ближайшие месяцы. На текущий момент авианосная ударная группа во главе с Abraham Lincoln готовится к убытию.