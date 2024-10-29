Первых роботов «Курьер» поставили в зону СВО

В зону специальной военной операции поступили первые 50 наземных робототехнических комплексов (НРТК) «Курьер», способных вести огонь по врагу, минировать участки и осуществлять эвакуацию. Об этом сообщили представители «Народного фронта».

Как уточнили в организации, в ближайшее время планируется передача еще 20 таких комплексов.

— Мы разработали «Курьер», чтобы наши ребята на фронте действовали на безопасном удалении от средств поражения противника, не подвергая себя опасности, — уточнил разработчик НРТК.

Робототехнические комплексы оборудованы системой для создания минных заграждений и многофункциональным боевым модулем. Это обеспечивает эффективное ведение огня по целям и противнику. Также в состав комплексов входит манипулятор для эвакуации раненых, специальный модуль для разминирования и генератор, передает ТАСС.

В начале сентября Вооруженные силы РФ впервые применили гибрид ракеты и управляемой авиабомбы «Гром-Э1» при обстреле Харькова. Украинские СМИ написали, что об ударе этой ракетой по Харькову местная пресса сообщала еще в мае, а в целом подобные бомборакеты «РФ использует уже как минимум год».