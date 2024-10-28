Госдеп оценил масштаб удара Израиля по Ирану

США считают, что военный ответ Израиля имел пропорциональный характер. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, передает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон уверен, что удар Израиля по Ирану не «повлечет за собой дальнейшие ответные действии». Кроме того в США считают, что ответный удар по Ирану должен ознаменовать конец конфронтации на Ближнем Востоке.

Напомним, что в ночь на 26 октября Израиль нанес серию авиаударов по иранским военным объектам. В результате атаки погибли четыре военнослужащих. Удар стал ответом на ракетный обстрел Израиля, который Иран провел ранее этой осенью.