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Над Россией за сутки сбили 64 беспилотника ВСУ

Над территорией России за сутки сбили 64 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ, передает ТАСС.

Над Россией за сутки сбили 64 беспилотника ВСУ
© РИА Новости

В ночь на понедельник, 28 октября, средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 21 дрон. Тринадцать из них уничтожили над Белгородской областью, шесть — над Брянской, по одному — над Воронежской и Курской областями.

Кроме того, в течение дня над Курской областью сбили еще 18 беспилотников, над Брянской — 11, по шесть — в Орловской и Липецкой областях, а еще два были уничтожены в Белгородской области.

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