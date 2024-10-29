Над Россией за сутки сбили 64 беспилотника ВСУ

Над территорией России за сутки сбили 64 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ, передает ТАСС.

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В ночь на понедельник, 28 октября, средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 21 дрон. Тринадцать из них уничтожили над Белгородской областью, шесть — над Брянской, по одному — над Воронежской и Курской областями.

Кроме того, в течение дня над Курской областью сбили еще 18 беспилотников, над Брянской — 11, по шесть — в Орловской и Липецкой областях, а еще два были уничтожены в Белгородской области.