Над Курской областью сбили пять беспилотников ВСУ

В небе над Курской областью сбили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

"Пять украинских БПЛА самолетного типа сбиты в небе Курской области сегодня вечером. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!" — сообщил он.

В Минобороны России добавили, что еще четыре беспилотника были сбиты в небе над Орловской областью. Таким образом, ВСУ пытались атаковать российские регионы девять раз.

В военном ведомстве уточнили, что атака двух российских регионов проходила в период с 18:35 до 19:50 мск.

25 октября в небе над Орловской областью уже были сбиты три вражеских беспилотника.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России "будет увеличиваться".