ХАМАС назвал условие прекращения огня

Палестинское движение ХАМАС готово прекратить боевые действия, если Израиль примет соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Об этом AFP сообщил неназванный высокопоставленный представитель движения, передает РИА Новости.

Ранее глава МИД Катара Мухаммеда бен Абдеррахмана Аль Тани заявил, что Египет и ХАМАС провели переговоры по будущему сектора Газа.

Источник AFP указал, что движение готово прекратить боевые действия, если Израиль возьмет на себя обязательства по прекращению огня, покинет сектор Газа, разрешит возвращение перемещенных лиц, согласится на серьезную сделку по обмену пленными и разрешит ввоз гуманитарной помощи в Газу. Кроме того, по его словам, делегация движения обсудила с египетскими чиновниками в Каире «идеи и предложения», которые связаны с соглашением о перемирии в анклаве.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.