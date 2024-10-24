Сальдо рассказал про «матку» для украинских дронов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют в Херсонской области дроны типа «Баба-яга», который играет роль «матки» для FPV-дронов или снарядов. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо. Газета.Ru

«"Бабу-ягу" они привязывают к Starlink, и она несет на себе FPV-дроны либо боеприпасы как "матка" и сбрасывает их. Снизу у такой "Бабы-яги" установлен защитный экран, подавить ее РЭБом (средства радиоэлектронной борьбы — прим. «Ленты ру») довольно сложно, но наши военнослужащие все равно их уничтожают», — сказал он. Lenta.ru

«Бабой-Ягой» называют крупные сельскохозяйственные дроны, применяемые ВСУ. Такое прозвище им дали за характерный громкий звук при полете и большие размеры. Российская газета