Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Украина открыла новый крематорий в Николаеве. По его словам, на николаевских кладбищах закончились свободные места, а военнослужащих Украины хоронят в уже оплаченных могилах.

«Основные «клиенты» крематория сразу стали военные, погибшие на Херсонском направлении. А также запечатанные мешки, в которых, по свидетельствам медиков, трупы без органов», — цитирует Лебедева РИА Новости.

В прошлом году сообщалось, что украинская медслужба в Херсоне тайно изымала органы из тел бойцов ВСУ.