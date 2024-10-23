В Британии рассказали об обучении пилотов ВСУ

Великобритания на сегодняшний день обучила 200 пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил заместитель главы Министерства обороны Великобритании Люк Поллард.

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«А вы знали, что Великобритания уже обучила 200 украинских пилотов? Сегодня я посетил церемонию выпуска очередных летчиков из учебной программы королевских ВВС. Скоро эти пилоты будут летать на украинских F-16», — рассказал он.

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До этого экс-главком ВСУ и нынешний посол Киева в Лондоне Валерий Залужный заявил, что украинские военные пилоты закончили подготовку в Великобритании.

«Они хорошо готовились, а инструкторы не были разочарованы. В любом случае совсем скоро эти ребята пойдут в бой», — сообщил он.

Ранее Нидерланды разрешили ВСУ использовать переданные истребители F-16 для ударов по России.