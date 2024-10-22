Дроны ВСУ атаковали Энергодар и территорию возле ЗАЭС

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что беспилотники ВСУ атаковали объекты инфраструктуры Энергодара и территорию вблизи Запорожской АЭС. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале утром 22 октября.

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Жертвой атак стал один человек. Балицкий заявил, что после ударов в Энергодаре отсутствует электроснабжение. Он призвал местных жителей не выходить на улицу, указав, что в городе работает ПВО.

В августе в Росатоме сообщили, что украинские дроны серьезно повредили устройство для охлаждения воды Запорожской АЭС. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщала, что радиационный фон после атак остался в норме. Загоревшийся из-за удара ВСУ объект не участвовал в работе станции.

В то же время Яшина отметила, что гарантией безопасности ЗАЭС может быть только полное прекращение атак. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявляли, что «безрассудные атаки» в районе ЗАЭС ставят под угрозу ядерную безопасность и увеличивают риск аварии.