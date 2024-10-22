Беспилотники атаковали Ефремов Тульской области

Беспилотники атаковали город Ефремов Тульской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на местных жителей.

По его данным, было как минимум два взрыва. Первый - в 02:10 мск, второй - в 02:13 мск. Telegram-канал SHOT пишет о пожаре рядом с Ефремовским заводом синтетического каучука после взрывов.

Губернатор региона Дмитрий Миляев пока не комментировал ситуацию.

21 октября в Брянской области было нарушено энергоснабжение предприятия микроэлектроники "Кремний Эл" после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины.