В Иране возложили ответственность на США в случае удара Израиля

Если в результате удара Израиля по Ирану будут жертвы, то ответственность за это понесут США, говорится в заявлении иранского постпредства при ООН. Его приводит РИА Новости.

«Любой, кто знает или понимает, как и когда Израиль собирался атаковать Иран, и/или предоставляет средства и поддержку для такого безрассудства, должен, по логике вещей, нести ответственность за любые возможные жертвы», — следует из заявления. В постпредстве призвали Совбез ООН принять меры.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтону известно, когда и каким образом Израиль нанесет удар по Ирану в качестве ответа на обстрел страны 1 октября. При этом он отказался раскрыть подробности операции.