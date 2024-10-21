Newsweek: в Южной Корее захотели отправить своих военных на Украину из-за КНДР

По данным издания Newsweek, Южная Корея рассматривает возможность направления своих военных и разведывательных сил на Украину в ответ на сообщения о присутствии северокорейских солдат в зоне СВО. Южнокорейская сторона планирует помочь Киеву в допросах и переводе, если северокорейские военные окажутся в украинском плену.

Отправка южнокорейского персонала предусматривает их участие не только в допросах пленных. По информации Newsweek, они также будут предоставлять Киеву ценные сведения о военной тактике и операциях, проводимых Пхеньяном.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «информационной уткой» сообщение о якобы участии военнослужащих из КНДР в СВО, передает RT. МИД Южной Кореи пригласил на беседу российского посла.