СМИ: грузовой самолет в Судане был сбит по ошибке

Силы быстрого реагирования (СБР), участвующие в суданском конфликте, могли сбить грузовой самолет, в котором, предположительно, находились граждане РФ, по ошибке, приняв его за военный. Об этом сообщает портал Sudan War Monitor.

По его информации, один из командиров СБР на опубликованной группировкой видеозаписи выступил с утверждением, что с помощью "управляемых ракет" ими был сбит "египетский "Антонов". Портал напоминает, что ранее командующий СБР Мухаммед Хамдан Дагало обвинил Египет в том, что его самолеты якобы участвуют в конфликте, что в Каире отвергли.

Как утверждает Sudan War Monitor, на самом деле был сбит Ил-76, а у одного из членов экипажа был найдено удостоверение на имя Виктора Гранова - главного инженера компании Airline Transport Incorporation FZC, базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах и связанной с Киргизией. У другого члена экипажа был российский паспорт. Портал подчеркивает, что о выживших членах экипажа не сообщается, а большая часть самолета сгорела.

Опубликованы кадры падения грузового самолета в Судане с россиянами на борту

Ранее посольство РФ в Судане сообщило, что выясняет обстоятельства крушения грузового самолета, на котором могли быть россияне. По информации диппредставительства, "ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре".

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета страны и командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой СБР Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен занимать пост главнокомандующего - профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало.