Иностранный наемник оставил русским бойцам гранату с пожеланием

На очередной отбитой у противника позиции в Харьковской области cреди обильных трофеев бойцы группировки "Север" обнаружили удивительный артефакт: американскую ручную гранату M67 с нацарапанным на ней пожеланием хорошего дня.

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Надпись сделана на английском языке, поэтому вполне возможно, ее оставил иностранный наемник.

"Мы, конечно, понимаем, что автор хотел отправить нам это послание немного при других обстоятельствах. Но все равно благодарны за теплые слова", - пишет канал "Северный ветер".

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Также добычей российских солдат стали еще с полдюжины гранат, принадлежности для установки "растяжек", противопехотные мины, несколько пулеметов с большим запасом патронов, иностранные гранатометы.

То, что иностранные наемники воюют за ВСУ в Харьковской области - не новость. В радиоперехватах часто слышна польская, испанская и английская речь. Но такой вежливый и дружелюбный комбатант встречается впервые.