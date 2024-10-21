Стало известно имя второго россиянина, находившегося на сбитом в Судане самолете

Вторым россиянином, который находился на борту сбитого суданскими мятежниками Ил-76, был 33-летний Антон Селиванов, авиаинженер из Башкирии — его паспорт нашли на месте крушения в Северном Дарфуре, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.

По данным газеты, вместе с Виктором Грановым мужчина летел чинить принадлежащий ОАЭ самолёт с военной помощью, который в начале октября неудачно приземлился, повредил шасси и двигатели.

На борту грузового борта были запасные части и инструменты для ремонтных работ.

В Судане сбили грузовой самолет с россиянами на борту: главное

Посольство РФ в Судане начало проверку информации о крушении.

Ранее сообщалось, что на западе Судана местными сепаратистами из Сил быстрого реагирования был сбит грузовой Ил-76, принадлежащий компании Airline Transport Incorporation FZC, которая базируется в ОАЭ и связана с Киргизией.