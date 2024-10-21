В Судане сбили грузовой самолет с россиянами на борту: главное

На западе Судана сбили грузовой самолет, в экипаж которого, по предварительным данным, входили россияне. «Рамблер» собрал главное о произошедшем.

Известно, что сбитый грузовой Ил-76 принадлежал компании Airline Transport Incorporation FZC, которая базируется в Объединенных Арабских Эмиратах и связана с Киргизией. Он перевозил инженерную помощь из ОАЭ в республику Чад.

Согласно информации Telegram-канала SHOT, самолет был сбит местными сепаратистами из Сил быстрого реагирования по ошибке, его приняли за бомбардировщик регулярной армии. Они уже взяли на себя ответственность за это, передает Mash.

На месте крушения судна обнаружили документы на имя Виктора Гранова, который является главным инженером Airline Transport Incorporation FZC. Предполагается, что с ним на борту самолета могли быть и другие россияне. Все члены экипажа погибли.

Посольство РФ в Судане в настоящее время предпринимает все необходимые действия в контакте с властями страны для выяснения обстоятельств данного инцидента. Однако ситуация осложняется тем, что место крушения находится в охваченном боями Дарфуре.

Напомним, что с 15 апреля 2023 года в Судане идет гражданская война между Силами быстрого реагирования и регулярной армией страны. Ее причиной стал конфликт между фактическим главой государства Абделем Фаттахой аль-Бурханом и лидером СБР Мухаммедом Хамданой Дагло.