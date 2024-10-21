Губернатор Севастополя сообщил о гибели капитана ВМФ в Сирии

В Сирии погиб капитан первого ранга Военно-морского флота (ВМФ) Вооруженных сил России Николай Михайленко. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

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«Николай Николаевич Михайленко погиб при выполнении специальных задач в Сирийской арабской республике. Будем помнить нашего героя!», — написал чиновник.

Он рассказал, что сослуживцы отзывались о капитане, как о профессионале и настоящем боевом товарище. По их словам, Михайленко воспитывал молодых курсантов и умело их обучал.

Ранее съемочная группа ГТРК «Луганск» попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР). В результате погиб офицер пресс-центра Министерства обороны России Евгений Половодов, сопровождавший репортеров. Два журналиста получили ранения.