Кадры, на которых виден момент падения грузового самолета в Судане, предположительно, с российскими гражданами на борту, в понедельник, 21 октября, публикуют местные СМИ.

На них также показаны последствия крушения — разрушенное воздушное судно, охваченное пламенем. Зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре.

У одного из членов экипажа был значок главного инженера «Airline Transport Incorporation FZC». Еще у одного члена экипажа обнаружили паспорт гражданина РФ. Среди обломков также была найдена инструкция по безопасности на русском языке.

21 октября российское посольство сообщило, что в Судане сбит грузовой самолет, в котором, предположительно, находились россияне. До этого захватившие западный регион Судана мятежные «Силы быстрого реагирования» заявили, что в провинции Северный Дарфур сбили суданский грузовой самолет Ил-76.

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