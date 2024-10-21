В Курской области среди техники Вооруженных сил Украины заметили американские танки Abrams. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Уточняется, что ВСУ использовали танк при уничтожении домов в селе Новоивановка. Abrams появился под прикрытием боевой машины пехоты Bradley, которая произведена в Соединенных Штатах.

Telegram-канал утверждает, что оба вида техники использует 47-я механизированная бригада ВСУ, часть которой была переброшена с покровского на курское направление.

Полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков заявил, что у Вооруженных сил Украины наблюдаются признаки обрушения фронта. По его словам, Киеву не хватает высокотехнологичного вооружения и мотивированных солдат.

21 октября стало известно, что разведчиков из 61-й бригады ВСУ, снявших на камеру видео пыток мирных жителей и российских солдат, взяли в плен в Курской области.

До этого разведгруппа из состава спецназа «Ахмат» вывела из окружения в Курской области около 100 военных и гражданских лиц.