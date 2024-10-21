В Судане сбили грузовой самолет, в котором могли находиться россияне

Посольство РФ в Судане в контакте с властями страны выясняет обстоятельства крушения грузового самолета, на котором могли быть российские граждане.

"Представители Сил быстрого реагирования сообщают через свои соцсети, что на западе Судана сбили грузовой самолет, в состав экипажа которого, по их версии, входили российские граждане. Со своей стороны посольство в контакте с суданскими властями предпринимает все необходимые действия для выяснения обстоятельств данного инцидента", - говорится в сообщении дипмиссии РФ в телеграм-канале.