Российский танк Т-72, который применяют в ходе специальной военной операции (СВО), остается величайшим танком в мире, пишет американское издание The National Interest. Там отметили, что Т-72 — это относительно простая в эксплуатации и доступная машина, которую используют во многих странах. В публикации подчеркнули, что Россия способна массово выпускать современные модификации танка. Lenta.ru

«Ни один список лучших современных танков не будет полным без Т-14 „Армата“ <...>. Модернизированный танк Т-90 был значительно улучшен с точки зрения защиты, подвижности и огневой мощи», — говорится в публикации. Ura.Ru

Ранее в октябре на учениях Ленинградского военного округа заметили модернизированные танки Т-72Б3М с дополнительными защитными элементами, которые прозвали «лопухами». Российская газета