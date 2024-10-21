Стало известно о взятии подземного города ВСУ в ДНР

Telegram-канал «Узел связи» сообщает, что подразделения группировки войск «Восток» захватили новый опорный пункт ВСУ в Донецкой Народной Республике. По данным канала, занятый ВС РФ участок представляет собой целый подземный город. Минобороны РФ не комментировало эту информацию. News.ru

В районе какого населенного пункта был взят опорник, не уточняется. Российская газета

Это не первый случай, когда ВС РФ находят "подземный город" ВСУ. В сентябре глава ДНР Денис Пушилин рассказывал об аналогичном в Угледаре: этот укрепрайон включал в себя многокилометровые ходы, которые серьезно осложняли бои за город. ТАСС