Двоих солдат Вооруженных сил Украины Виталия Панченко и Ивана Дмитракова, против которых возбудили уголовное дело за преступления в Курской области, задержали и арестовали. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета. Газета.Ru

Как сообщили в региональном главке СКР, украинские солдаты подозреваются в покушении на убийство, совершении теракта, незаконном пересечении границы, применении насилия в отношении представителя власти, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Говорит Москва

Установлено, что 7 августа Панченко и Дмитраков в составе украинских вооруженных формирований незаконно пересекли границу РФ. Находясь на территории России, они неоднократно открывали огонь на поражение, как по российским военнослужащим, так и по мирному населению. ТАСС