В Словакии обсуждают возможность изменения оборонного соглашения с США

Министерство обороны Словакии обсуждает с другими министерствами страны внесение изменений в Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с США. Со ссылкой на пресс-службу военного ведомства республики об этом сообщило информационное агентство TASR.

Минобороны, как уточнило агентство, обсуждает возможные изменения, которые планируется внести в документ, с министерствами, которых это касается. Переговоры об этом ведутся и с партнерами в США. Других подробностей не сообщается.

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк вскоре после назначения в 2023 году на этот пост заявил, что заключенное в 2022 году прежними властями республики Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с США нуждается в доработке. По его словам, документ неудачно сформулирован.

Словацкие СМИ проинформировали ранее, что Братислава провела экспертизу соглашения и обозначила его положения, с которыми не согласна. Данный документ, согласно словацким властям, должен соответствовать аналогичным, которые действуют у США с другими странами Европы.

Соглашение с США определяет порядок использования американскими ВС словацких военных аэродромов Малацки-Кухине (западная часть Словакии) и Слиач (центральная часть Словакии). Его действие рассчитано на 10 лет. После истечения этого срока оно может быть автоматически продлено.