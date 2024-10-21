Появилось фото «флага КНДР» в районе взятого под контроль поселка в ДНР

В районе взятого под контроль российскими войсками села Цукурино в Донецкой народной республике (ДНР) появился «флаг КНДР».

Соответствующее фото опубликовано в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Флаг КНДР поднят на терриконе у недавно освобожденного Цукурино на Покровском фронте. Наши бойцы вызвали истерику у противника своими действиями», — утверждается в канале.

На снимке видны установленные на насыпи флаг России и знамя, напоминающее государственный символ Северной Кореи. Однако из-за качества изображения точно определить, какая именно символика там изображена, невозможно.