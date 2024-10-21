В Минобороны Украины считают главной проблемой украинских сил не дефицит вооружений, а нехватку личного состава, из-за которой «скоро некому будет воевать». Об этом сообщает El País.

Журналисты газеты побеседовали с представителями Минобороны Украины и военными различных подразделений ВСУ. Один из военных заявил, что многие солдаты истощены.

«Почему мы отступаем? Потому что у нас нет ротаций, мы не отдыхаем, мы деморализованы», - заявил изданию военнослужащий с позывным «Шкода».

Он, как и другие собеседники El País, говорит о растущей проблеме солдат, бегущих со своих позиций. Генпрокуратура Украины сообщила, что за все время конфликта было зарегистрировано почти сто тысяч случаев оставления позиций или дезертирства. Это эквивалентно десяти процентам всего личного состава ВСУ. Более половины украинских солдат оставили свои позиции в 2024 году.

Другой военный заявил газете, что в 116-й бригаде Сил территориальной обороны (ТРО) Украины произошел мятеж. Солдаты отказались выполнять приказы и были переброшены в Сумскую область. Также сообщалось, что около ста солдат 123-й бригады ТРО покинули свои позиции в Угледаре за несколько дней до перехода города под контроль России. Они сделали это, заявив, что без достаточной подготовки и оружия им была поручена «самоубийственная миссия», подчеркивает El País.

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Сержант ВСУ рассказал газете, что сейчас украинские солдаты могут проводить на своих позициях три месяца без отдыха и ротации. Год назад это был максимум один месяц, а в начале конфликта ротация осуществлялась каждые четыре дня.