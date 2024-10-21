В Евросоюзе считают, что рано или поздно Брюссель отправит на Украину европейских миротворцев, этот вопрос планируется обсудить после того, как конфликт будет завершен. RT на русском

В подтверждение этого тезиса приводится высказывание бывшего посла США в Японии и эксперта американского Института Хадсона (признан нежелательной организацией в России) Кеннета Вайнштайна, который рассуждает о наиболее вероятном на данный момент с точки зрения США и НАТО варианте завершения украинского конфликта по «корейскому сценарию» с разделением страны на две части и созданием демилитаризованной зоны между ними: «Европейцы должны быть готовы отправить войска на Украину после конфликта, чтобы показать свою роль в этой игре». ТАСС

19 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при урегулировании украинского кризиса для РФ главное — обеспечить гарантии своей безопасности. Газета.Ru