Иран уведомил МАГАТЭ и Совбез ООН об угрозах ядерным объектам со стороны Израиля

На данный момент со стороны Тель-Авива существует реальная угроза нанесения израильских ударов по объектам ядерной инфраструктуры Ирана, соответствующие опасения Тегерана были отражены в официальной жалобе, адресованной Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и Совету Безопасности ООН. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, сообщает ТАСС

«Иран рассматривает эти угрозы как угрозы безопасности международного сообщества и в связи с этим направил письменный протест в Международное агентство по атомной энергии и Совет безопасности ООН», — прокомментировал Багаи. Он отметил, что власти страны считают подобные угрозы неприемлемыми.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в попытке ликвидировать его при помощи пущенного с территории Ливана беспилотника и назвал это колоссальной ошибкой. «Это не остановит меня и Государство Израиль в нашей борьбе за возрождение против врагов», — сказал он.