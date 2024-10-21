Telegram-канал «Работайте, братья» показал кадры, на которых запечатлено уничтожение американской боевой машины пехоты Bradley M2 во время высадки ВСУ. По данным канала, в ходе боев в районе Шахты № 3 оператор квадрокоптера группировки «Центр» заметил передвижение бронетехники 425-го штурмового батальона противника «Скала». Минобороны России данную информацию не комментировало.

Отмечается, что российский боец проследовал за техникой. После чего дождался момента высадки десанта и отправил сброс на противника, как минимум шесть украинских военных получили тяжелые ранения.

Ранее десантники Вооруженных сил России уничтожили группу пехоты ВСУ, занявшую опорный пункт в курском приграничье. Как рассказали в Министерстве обороны РФ, в результате этих действий штурмовая группа ВС России заняла точку. Механик-водитель БМП-2 с позывным Бес отметил, что основной задачей было скрытно подобраться к позициям ВСУ и открыть огонь, чтобы подавить силы противника.

В понедельник, 21 октября, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по судостроительному судоремонтному заводу в Запорожье. По его данным, там производились надводные беспилотники, участвовавшие в атаках на Крым. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.