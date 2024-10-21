В НАТО назвали «отправку военных КНДР в зону СВО» серьезной эскалацией

Генсек НАТО Марк Рютте обсудил с президентом Южной Кореи слухи о возможном участии военных КНДР в специальной военной операции и назвал это серьезной эскалацией.

Генсек НАТО Марк Рютте обсудил с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем слухи об отправке войск КНДР в Россию для участия в специальной военной операции на Украине, передает ТАСС. Рютте охарактеризовал такой сценарий, как «серьезную эскалацию», и подчеркнул важность обеспечения безопасности в Евроатлантическом и Азиатско-Тихоокеанском регионах.

Рютте отметил, что во время телефонного разговора с Юн Сок Елем они обсудили вопросы военно-технического партнерства. Генсек НАТО подчеркнул необходимость сотрудничества в поддержании мировой стабильности и безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна носит суверенный характер и не направлено против третьих стран. Американские военные не могут подтвердить заявления киевского режима о присутствии войск КНДР в зоне спецоперации на Украине, о чем сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.