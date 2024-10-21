Многие действующие бойцы ВСУ после возвращения с фронта угрожают сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). Об этом сообщил пленный военнослужащий 113-й бригады территориальной обороны Украины Богдан Мусихин, передает ТАСС.

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Военнопленный напомнил случаи поджогов автомобилей и избиений сотрудников ТЦК. Он добавил, что его сослуживцы называют военкомов «тыловыми крысами», которые «не достойны носить форму».

«Как это, мы воюем, а они в тылу ходят и всех гребут. Это неправильно. Я видел, как человека за 60 [лет] в бусик посадили как террориста, насильно», — рассказал украинский солдат.

Ранее пленный офицер ВСУ Алексей Грищенко рассказал об огромных потерях Киева на харьковском направлении. По словам военного, его подразделение за последнее время доукомплектовывали уже трижды. Производилось это за счет принудительной мобилизации гражданского населения.