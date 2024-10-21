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Минобороны РФ: силы ПВО сбили 52 украинских беспилотника

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что российские силы противовоздушной обороны сбили 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

В Минобороны рассказали о сбитых украинских беспилотниках
© Газета.Ru

Также средствами противовоздушной обороны были сбиты три реактивных снаряда HIMARS.

Минобороны до этого сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 18 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. В министерстве уточнили, что 11 дронов были сбиты над Ростовской областью, четыре — над Брянской, два — над Курской. Еще один беспилотник перехвачен и уничтожен над территорией Орловской области.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром 21 октября сообщил, что в регионе уничтожили украинский беспилотник самолетного типа, никто из местных жителей при атаке не пострадал. На место происшествия выехали оперативные и экстренные службы.

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