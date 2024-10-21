В Кремле отреагировали на сообщения об отправке солдат КНДР в Россию

Сотрудничество России и Северной Кореи не направлено против третьих стран, поэтому не должно вызывать обеспокоенности. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Ранее МИД Южной Кореи вызвал российского посла Георгия Зиновьева, чтобы выразить позицию Сеула в связи с якобы отправкой северокорейских военных для помощи России в конфликте на Украине. При этом глава Пентагона Ллойд Остин не смог подтвердить информацию о присутствии северокорейских военнослужащих в России.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что отношения с Северной Кореей развиваются «во всех областях».

Посольство России в Сеуле отреагировало на приглашение посла в МИД Южной Кореи

«Это ни у кого не должно вызывать обеспокоенности, потому что это сотрудничество не направлено против третьих стран», - заверил он.

Напомним, что в ходе государственного визита Владимира Путина в Пхеньян был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, предполагающий оказание военной помощи в случае агрессии против одного из его участников. После подписания глава КНДР Ким Чен Ын подчеркнул, что документ носит «миролюбивый и оборонительный характер».