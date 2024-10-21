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В Кремле отреагировали на сообщения об отправке солдат КНДР в Россию

Сотрудничество России и Северной Кореи не направлено против третьих стран, поэтому не должно вызывать обеспокоенности. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

В Кремле отреагировали на сообщения об отправке солдат КНДР в Россию
© РИА Новости

Ранее МИД Южной Кореи вызвал российского посла Георгия Зиновьева, чтобы выразить позицию Сеула в связи с якобы отправкой северокорейских военных для помощи России в конфликте на Украине. При этом глава Пентагона Ллойд Остин не смог подтвердить информацию о присутствии северокорейских военнослужащих в России.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что отношения с Северной Кореей развиваются «во всех областях».

Посольство России в Сеуле отреагировало на приглашение посла в МИД Южной Кореи

«Это ни у кого не должно вызывать обеспокоенности, потому что это сотрудничество не направлено против третьих стран», - заверил он.

Напомним, что в ходе государственного визита Владимира Путина в Пхеньян был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, предполагающий оказание военной помощи в случае агрессии против одного из его участников. После подписания глава КНДР Ким Чен Ын подчеркнул, что документ носит «миролюбивый и оборонительный характер».