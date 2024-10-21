Вооруженные силы России штурмуют одновременно четыре города Донбасса: Горняк, Курахово, Селидово и Торецк. Зарубежные источники подтверждают продвижение российских подразделений по всем направлениям, пишут "Военкоры Русской весны".

На покровском направлении северо-восточнее Селидово штурмовые отряды РФ атаковали территорию шахту имени Д.С. Коротченко. Плацдармом для атаки послужила заблаговременно занятая площадка завода железобетонных изделий.

В северной части Горняка подразделения ВС РФ продвинулись по нескольким улицам на 600 метров. Ширина фронта составила 950 м. Также украинские ресурсы наконец признали потерю Желанного второго.

В Торецке российские войска продвинулись на южной окраине города. В треугольнике между Торецком, Нелеповкой и Железным идут интенсивные бои. В центре города штурмовики заняли два дома и пытаются прорваться через Центральный парк к городскому ДК.

В предместьях Курахово противника выдавили из Максимильановки, установив флаг РФ в дачном поселке "Энергетик". Также маневренные группы ВС РФ накатывают на Катериновку, не давай непрерывно отступающему противнику опомниться и закрепиться.