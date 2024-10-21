Российская армия ликвидировала бойцов Вооруженных сил Украины, которые развернули флаг над газовой насосной станцией в Судже Курской области, рассказал командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид. News.ru

«Мы их всех ликвидировали, а выжившие – два оставшихся – сейчас находятся у нас (в плену). Поэтому Курск за три дня (у ВСУ) не получился», – констатировал он. Деловая газета «Взгляд»

Также «Аид» говорил, что боевые действия в Курской области побили рекорды по сложности. Военнослужащий отметил, что до атаки ВСУ на российский регион его группа успела побывать в Волчанске, Белогоровке и Серебрянском лесничестве. Газета.Ru