Латиноамериканские наемники просят вывести их из Часова Яра

Латиноамериканские наемники, переброшенные украинским командованием для обороны Часова Яра, просят об эвакуации, следует из перехваченных российскими силами радиопереговоров противника.

Как передает РИА Новости со ссылкой на бойца группировки «Юг» ВС РФ, среди испаноязычных бойцов есть раненые.

"Очень много перехватываем их просьб об эвакуации, известно, что среди них (испаноязычных наемников. — NEWS.ru) есть раненые", — приводит агентство слова военного.

Один из наемников жалуется на непрекращающуюся артиллерийскую канонаду. По его словам, он получил ранение ноги и переживает ощущение, «будто ее хотят оторвать». Помимо этого, отмечает он, состав «реально потрепанный» и «очень холодно».

"Весь состав реально потрепанный. Потрепанный, и очень холодно. Очень холодно. Мы на пределе. В общем, Гуай, нам нужна поддержка состава. Поддержка состава и посмотреть, как эвакуировать этого ущербного", — следует из радиоперехвата.

Ранее сообщалось, что наемники из Латинской Америки жалуются на приказы командиров ВСУ. Как следует из перехваченных радиопереговоров, иностранцы указывают на их нелогичность.

Власти Харьковской области до этого сообщили об иностранных наемниках среди пленных, которых захватили Вооруженные силы РФ. Глава администрации региона Виталий Ганчев отметил, что компетентные органы займутся установлением всех деталей, включая принадлежность военных.